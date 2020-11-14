مباراة مصر وتوجو .. الحكم يرفض منح تريزيجيه ركلة جزاء بعد مرور ربع ساعة

رفض حكم لقاء منتخب مصر وتوجو احتساب ركلة جزاء لصالح محمود حسن تريزيجيه عقب تعرضه للسقوط داخل منطقة الجزاء بعد مرور ربع ساعة من المباراة المقامة حاليا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

بدأ اللقاء باستحواذ توجولى فى منتصف الملعب قابله ضغط متقدم من جانب لاعبى الفراعنة الكبار وأرسل احمد فتوح كرة طولية نجح فى تشيتها مدافعى توجو وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة الثانية كرة قوية داخل منطقة الجزاء إصطدمت بأقدام أحد لاعبى المنافس وتمر إلى خارج منطقة الجزاء.

وحصل احمد سيد زيزو على ضربة حرة فى الدقيقة الرابعة إثر تعرضه للدفع من لاعب توجو وسيطر الفراعنة الكبار على منتصف الميدان فى الدقيقة السابعة وتبادل اللاعبون التمريرات وأرسل فى الدقيقة الثامنة عبدالله السعيد كرة طولية تصل إلى تريزيجيه إلا أن الحكم المساعد قام برفع راية التسلل.

ومرر عمرو السولية فى الدقيقة العاشرة كرة الى زيزو نجحت الدفاعات التوجولية فى إبعادها عن منطقة الجزاء واتسم أداء الفراعنة الكبار بتضييق المساحات والضغط على المنافس لمنع بناء الهجمة من الخلف.

واستلم تريزيجيه فى الدقيقة 12 كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع توجو وتعرض للعرقلة والسقوط ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء للفراعنة الكبار وحصل أحمد حجازى فى الدقيقة 14 على ركلة حرة عقب تعرضه للدفع من قبل لابا كودجا مهاجم توجو.

ودفع حسام البدري المدير الفني بتشكيلة ضمت كل من : محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود حمدي "الونش" وأحمد حجازي وأحمد أبو الفتوح ومحمد النني وعمروالسولية وعبدالله السعيد ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد.

واستعان الفرنسي كلود لوروا المدير الفني لمنتخب توجو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: باركولا.

خط الدفاع: جبوزا كلوسيه، آماه تشوتوي، ديجني، لاوسون.

خط الوسط: آتشو، سونو، اياي، لابا، إهلاس بيبو.

خط الهجوم: بينيل مالابا.