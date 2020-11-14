حجازي يعادل رقم رئيس الأهلي وسيد معوض | اعرف التفاصيل

شارك أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي أساسيًا مع منتخب مصر ليصل للمباراة رقم 60 مع الفراعنة ليعادل رقم محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي وسيد معوض مدرب المنتخب الحالي. يخوض منتخب مصر مباراته أمام توجو على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية. وجاء على مقاعد البدلاء للفراعنة الكبار كل من: - محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توجو، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. وجاء تشكيل المنتخب الأول الرسمي على النحو التالي: محمد الشناوي- محمد هاني- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أحمد أبو الفتوح- محمد النني - عمرو السولية- عبدالله السعيد- محمود حسن "تريزيجيه"- أحمد سيد "زيزو"-مصطفى محمد.

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