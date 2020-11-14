مصر ضد توجو .. رمضان صبحى بديلا عن تريزيجيه بعد 75 دقيقة

شهدت مجريات الشوط الثاني تمريرة سحرية أرسلها محمد النني الى محمود حسن تريزيجيه لكن الحارس التوجولى نجح فى الإمساك بها وفى الدقيقة 50 تعرض مصطفى محمد الى العرقلة امام منطقة الجزاء وحصل على ركلة حرة.
وسدد تريزيجيه كرة قوية من ركلة حرة ونجح الحارس التوجولى فى إبعادها وفى الدقيقة 51 حصل محمود حسن تريزيجيه على ركلة حرة بعد تعرضه للعرقلة فى الجبهة اليسرى للمنافس وأحرز محمود حمدى الونش هدف المنتخب الأول فى الدقيقة 53 من ضربة رأسية.
وتعرض تريزيجيه للسقوط داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 55 ونجح محمد هاني فى إبعاد إحدى الكرات من أمام أقدام لابا كودجا فى الدقيقة 59 وسدد عبدالله السعيد كرة قوية فى الدقيقة 66 تصطدم بأقدام مدافع توجو وتتحول الى ضربة ركنية.
ولجأ حسام البدرى مدرب منتخب مصر فى الدقيقة 73 إلى الدفع باللاعب رمضان صبحى بديلا عن محمود حسن تريزيجيه من أجل تفعيل النواحى الهجومية وتعرض مصطفى محمد فى الدقيقة 74 الى العرقلة من جانب لاعب توجو.
وتعرض تريزيجيه للسقوط داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 55 ونجح محمد هاني فى إبعاد إحدى الكرات من أمام أقدام لابا كودجا فى الدقيقة 59 وسدد عبدالله السعيد كرة قوية فى الدقيقة 66 تصطدم بأقدام مدافع توجو وتتحول الى ضربة ركنية.
ولجأ حسام البدرى مدرب منتخب مصر فى الدقيقة 73 إلى الدفع باللاعب رمضان صبحى بديلا عن محمود حسن تريزيجيه من أجل تفعيل النواحى الهجومية وتعرض مصطفى محمد فى الدقيقة 74 الى العرقلة من جانب لاعب توجو.
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