مصر ضد توجو .. رمضان صبحى بديلا عن تريزيجيه بعد 75 دقيقة

دفع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر باللاعب رمضان صبحي بديلا عن تريزيجيه أمام توجو بعد مرور 75 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

شهدت مجريات الشوط الثاني تمريرة سحرية أرسلها محمد النني الى محمود حسن تريزيجيه لكن الحارس التوجولى نجح فى الإمساك بها وفى الدقيقة 50 تعرض مصطفى محمد الى العرقلة امام منطقة الجزاء وحصل على ركلة حرة.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من ركلة حرة ونجح الحارس التوجولى فى إبعادها وفى الدقيقة 51 حصل محمود حسن تريزيجيه على ركلة حرة بعد تعرضه للعرقلة فى الجبهة اليسرى للمنافس وأحرز محمود حمدى الونش هدف المنتخب الأول فى الدقيقة 53 من ضربة رأسية.