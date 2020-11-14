هدف محمود الونش في مباراة منتخب مصر وتوجو .. شاهد

أحرز هدف الفراعنة الكبار محمود حمدى "الونش" من رأسية قوية فى الدقيقة 51.





بدأ اللقاء بإستحواذ توجولى فى منتصف الملعب قابه ضغط متقدم من جانب لاعبى الفراعنة الكبار وأرسل احمد فتوح كرة طولية نجح فى تشيتها مدافعى توجو وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة الثانية كرة قوية داخل منطقة الجزاء إصطدمت بأقدام أحد لاعبى المنافس وتمر إلى خارج منطقة الجزاء.

وحصل احمد سيد زيزو على ضربة حرة فى الدقيقة الرابعة إثر تعرضه للدفع من لاعب توجو وسيطر الفراعنة الكبار على منتصف الميدان فى الدقيقة السابعة وتبادل اللاعبون التمريرات وأرسل فى الدقيقة الثامنة عبدالله السعيد كرة طولية تصل إلى تريزيجيه إلا أن الحكم المساعد قام برفع راية التسلل.

ومرر عمرو السولية فى الدقيقة العاشرة كرة الى زيزو نجحت الدفاعات التوجولية فى إبعادها عن منطقة الجزاء واتسم أداء الفراعنة الكبار بتضييق المساحات والضغط على المنافس لمنع بناء الهجمة من الخلف.

واستلم تريزيجيه فى الدقيقة 12 كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع توجو وتعرض للعرقلة والسقوط ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء للفراعنة الكبار وحصل أحمد حجازى فى الدقيقة 14 على ركلة حرة عقب تعرضه للدفع من قبل لابا كودجا مهاجم توجو.

وفى الدقيقة 20 راوغ أحمد سيد زيزو مدافع توجو وأرسل تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء وسدد مصطفى محمد الكرة برأسه قوية تصطدم بعارضة حارس مرمى المنتخب التوجولى لتضيغ فرصة هدف محقق للفراعنة الكبار.

وقام أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 23 بتهيئة الكرة أمام أقدام محمد النني وسددها الأخير بقوة تمر إلى جوار مرمى المنتخب التوجولى وفى الدقيقة 25 راوغ لاعب توجو سولو مدافعى الفراعنة الكبار وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء قوية تمر إلى جوار مرمى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.

وتسلم مصطفى محمد فى الدقيقة 26 كرة امام منطقة الجزاء للمنافس وسددها قوية تعلو عارضة المنتخب التوجولى ونجحت دفاعات الفراعنة فى تحجيم قدرات لابا كودجا الهجومية ومنح حكم اللقاء فى الدقيقة 28 البطاقة الصفراء للاعب جولى عقب عرقلته لمهاجم منتخب مصر مصطفى محمد.

وغابت الفاعلية الهجومية والخطورة من جانب لاعبي توجو ولم يتعرض محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر لأي إختبار وسدد محمود حسن تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس التوجولى.