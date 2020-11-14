سيراميكا كليوباترا يعلن ضم 7 صفقات

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع 7 صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادًا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكدت الإدارة من خلال الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت، التعاقد مع كل من محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد مسعد ومحمد توني، من صفوف مصر المقاصة، وكذلك عبد الرحمن بودي، وعبد الله محمود من وادي دجلة، بالإضافة إلى رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز.

وشدّدت إدارة النادي على أن الصفقات الجديدة، جاءت بعد دراسة فنية وعلمية شديدة من قبل هيثم شعبان المدير الفني للفريق، مُشيدة باللاعبين الجُدد، وأنهم إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد.