ترتيب مجموعة مصر.. الفراعنة يتصدرون وتوجو تتذيل بعد هدف الونش.. فيديو

أحرز هدف الفراعنة الكبار محمود حمدى "الونش" من رأسية قوية فى الدقيقة 51.

ونجح المنتخب في تحقيق الفوز الأول تحت قيادة البدري في التصفيات الإفريقية ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأول متساويا مع منتخب جرز القمر بينما تجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وضح تأثر المنتخب الأول بغياب محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا ووضح التسرع وفى بعض الأحيان العشوائية فى أداء عناصر الفراعنة الكبار.

لم يظهر لاعبى المنتخب فى حالة من التجانس خلال مجريات اللقاء وبدأ اللقاء باستحواذ توجولى فى منتصف الملعب قابه ضغط متقدم من جانب لاعبى الفراعنة الكبار وأرسل أحمد فتوح كرة طولية نجح فى تشيتها مدافعى توجو وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة الثانية كرة قوية داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأقدام أحد لاعبى المنافس وتمر إلى خارج منطقة الجزاء.