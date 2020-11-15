البدري: منتخب مصر عانى من غيابات وتلقيت رسالة من محمد صلاح قبل المباراة







وأضاف حسام البدري في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن منتخب مصر تمكن من تحقيق الهدف المطلوب أمام توجو وحصد الثلاث نقاط .

ووجه حسام البدري الشكر إلي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي قائلا:" تلقيت رسالة من محمد صلاح قبل المباراة وتمني لنا الفوز في المباراة وأشكره على تحفيز اللاعبين رغم غيابه .

وتابع:" منتخب مصر عاني من غيابات عديدة قبل مباراة توجو واللاعبين لم يتمكنوا من الوصول إلي المستوي المطلوب حتى الآن ولكن مازال لدينا المزيد".

وحقق منتخب مصر الوطنى الفوز على نظيره منتخب توجو بهدف دون ،رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فى غياب محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا.