وزير الرياضة يهنئ المنتخب الوطني بالفوز على توجو

قدّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري بمناسبة الفوز على منتخب توجو في مباراة الجولة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

واستطاع منتخب الفراعنة الفوز على توجو بهدف نظيف، والحصول على ثلاث نقاط؛ ليرتفع رصيده إلى 5 نقاط في المجموعة السابعة، ويتقاسم الصدارة مع منتخب جزر القمر، ومن المقرّر أن يلعب المنتخب مع توجو مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل بتوجو.

وحرص وزير الشباب والرياضة على مؤازرة المنتخب من خلال التواجد بالمقصورة الرئيسية بإستاد القاهرة، ومتابعة المباراة مع أعضاء اتحاد الكرة في إطار من الدعم والمساندة للمنتخب الأول في مشواره للتأهل إلى بطولة أفريقيا 2022.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تمنياته بالتوفيق للاعبين في مباراة العودة أمام توجو، وحصد ثلاث نقاط أخرى تقربه من التأهل لبطولة أمم إفريقيا، مطالبًا اللاعبين ببذل مزيد من الجهد، وتقديم أفضل مستوى وأداء في المباريات القادمة يليق بكرة القدم المصرية.