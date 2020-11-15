صور جديدة لـ محمد صلاح من داخل العزل الصحي تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة لنجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من شرفة الفندق المقيم فيه بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب زعم رواد السوشيال ميديا، ضمت الصور المتداولة عريس وعروسة يلتقطان صورا مع محمد صلاح وهو يقف في فندق العزل.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني أي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.