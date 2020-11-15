أحمد حسن: أداء منتخب مصر أمام توجو مُخيب للآمال ويقلق الجماهير

كشف أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، عن رأيه في أداء منتخب مصر بعد فوزه أمام توجو في المباراة التي أقيمت اليوم في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فوز منتخب مصر اليوم مهم للغاية وحسن موقفه في المجموعة إلى حد ما ولكن مستواه مُقلق".

وأوضح: "منتخب مصر ظهر بأداء مُخيب أمام توجو ويقلق الجماهير في الفترة المقبلة وأتمنى أن يكون الأداء أفضل من ذلك".

وأتم: "قبل الدخول للفنيات فمصر تمتلك قوامًا جيدًا من اللاعبين ولكن الأداء اليوم لا يطمئن الجماهير نهائيًا".

وأعرب أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، عن استغرابه الشديد من مشاركة رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز أمام توجو في لقاء اليوم.

وأكد: "رمضان صبحي لاعب موهبة ولا يختلف أحد على قدراته ولكن مشاركته في الوقت الجاري خاطئ".

وتابع: "هناك لاعبون كانوا الأحق بالمشاركة أمام توجو وعلى رأسهم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي خاصة أنه يشارك مع الأهلي بشكل أساسي في الوقت الجاري".

وأتم: "أزمة كهربا مع محمد فضل كانت مفتعلة واستبعاده كان بسبب هذه الأزمة ولكن اختيارات حسام البدري كانت خاطئة ولكن للجهاز الفني كامل الاحترام في اختياراته".