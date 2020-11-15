منتخب مصر يحتفل بالفوز على توجو أمام غرفة محمد صلاح

وأضاف عمرو الجنايني في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن المنتخب سيحتفل بالفوز على توجو مع محمد صلاح بفندق الإقامة أمام غرفته . وحقق منتخب مصر الوطنى الفوز على نظيره منتخب توجو بهدف دون ،رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فى غياب محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا. أحرز هدف الفراعنة الكبار محمود حمدى "الونش" من رأسية قوية فى الدقيقة 51.

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