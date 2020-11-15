حقيقة خروج طارق حامد غاضبا بعد انتهاء مباراة مصر وتوجو

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة خروج طارق حامد لاعب وسط نادى الزمالك والفراعنة الكبار غاضبا بعد مشاركته بديلا فى الدقائق الأخيرة من مباراة توجو .

وحقق منتخب مصر الوطنى الفوز على نظيره منتخب توجو بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فى غياب محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا وأحرز هدف الفراعنة الكبار محمود حمدى "الونش" من رأسية قوية فى الدقيقة 51.

ونجح المنتخب في تحقيق الفوز الأول تحت قيادة البدري في التصفيات الإفريقية ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأول متساويا مع منتخب جرز القمر بينما تجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

قال المصدر ذاته أن الأمور تجرى بشكل طبيعي وخرج طارق حامد من الملعب بشكل طبيعي ولم يظهر عليه أى غضب أو إستياء بإعتباره لاعب دولى ويعلم أن مشاركة أى لاعب فى مباريات المنتخب والدفع به خلال مجريات اللقاء أمر فني بحت ومن أساسيات عمل المدير الفني.

أشار إلى أن طارق حامد لاعب محورى وعنصر هام بصفوف الفراعنة الكبار لافتا إلى أن الجهاز الفنى من الممكن أن يستعين به بشكل أساسي فى لقاء توجو يوم الثلاثاء القادم لكونه ورقة أساسية فى تشكيل المنتخب ويشكل حائط صد قوى فى منتصف الملعب.