خطايا حسام البدري في مباراة منتخبيّ مصر وتوجو .. فيديو

أحرز هدف الفراعنة الكبار محمود حمدى "الونش" من رأسية قوية فى الدقيقة 51.

ونجح المنتخب في تحقيق الفوز الأول تحت قيادة البدري في التصفيات الإفريقية ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأول متساويا مع منتخب جرز القمر بينما تجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

دوت الخليج يرصد أخطاء حسام البدرى فى لقاء مصر وتوجو.

وضح تأثر المنتخب الأول بغياب محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا والدفع بأحمد سيد زيزو بدلا عنه كما وضح التسرع وفى بعض الأحيان العشوائية فى أداء عناصر الفراعنة الكبار.

لم يظهر لاعبو المنتخب فى حالة من التجانس خلال مجريات اللقاء وافتقد أحمد فتوح ومحمد هاني إلى الخبرة الإفريقية وكاد الاخير أن يتسبب فى تلقى شباك الفراعنة الكبار هدفا بعد مراوغة لابا كودجا ومروره منه داخل منطقة الجزاء وتسديده الكرة بقوة لولا تصدى محمد الشناوى حارس الفراعنة الكبار.

تأثر لاعبو الفراعنة الكبار بعدم خوض أية مباريات ودية خلال فترة الأجندة الدولية وعدم إكتساب حساسية اللقاء الإفريقية على الرغم من لجوء كافة منتخبات القارة السمراء إلى مواجهة منتخبات قوية وديا للإستفادة منها والإطمئنان على جاهزية العناصر التابعة إليها.

تأخر حسام البدرى مدرب المنتخب فى الدفع بلاعب منتصف الميدان طارق حامد فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة رغم تراجع مستوى عمرو السولية خلال الشوط الثاني وإضطر مدرب الفراعنة الى إجراء تغيير فى الدقائق الأخيرة.

لجوء حسام البدري إلى الإستعانة بخدمات محمد مجدى قفشة بديلا عن أحمد سيد زيزو فى اللحظات الأخيرة لا محل له من الإعراب حيث لم يستطع قفشة تقديم أى مردود خلال الدقائق التى شارك بها.