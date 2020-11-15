طبيب منتخب مصر يوضح تطورات إصابة محمد صلاح بـ كورونا

وقال محمد أبو العلا في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس ": "راعينا التدابير الاحترازية في معسكر منتخب مصر الحالي".
وأشار محمد أبو العلا إلى تحسن الحالة الصحية الخاصة بمحمد صلاح على الرغم من عدم ظهور أعراض الإصابة عليه حتى الوقت الحالي".
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