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طبيب منتخب مصر يوضح تطورات إصابة محمد صلاح بـ كورونا

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أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية والصحية للوقاية من فيروس كورونا منذ انطلاق المعسكر الخاص بالفراعنة.

وقال محمد أبو العلا في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس ": "راعينا التدابير الاحترازية في معسكر منتخب مصر الحالي".


وتابع: "المسحة الثانية أثبتت إيجابية حالة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، وخضع للعزل الطبي في فندق الإقامة مع اتباع البروتوكول الطبي".

وأشار محمد أبو العلا إلى تحسن الحالة الصحية الخاصة بمحمد صلاح على الرغم من عدم ظهور أعراض الإصابة عليه حتى الوقت الحالي".

واوصل:" هناك تنسيق شامل وكامل بشأن محمد صلاح لحظة بلحظة مع الجهاز الطبي ليفربول"، مشيرا إلى أن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول بعد تحول نتيجة مسحته لسلبية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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