طبيب منتخب مصر يوضح تطورات إصابة محمد صلاح بـ كورونا

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية والصحية للوقاية من فيروس كورونا منذ انطلاق المعسكر الخاص بالفراعنة.

وقال محمد أبو العلا في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس ": "راعينا التدابير الاحترازية في معسكر منتخب مصر الحالي".



وتابع: "المسحة الثانية أثبتت إيجابية حالة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، وخضع للعزل الطبي في فندق الإقامة مع اتباع البروتوكول الطبي".

وأشار محمد أبو العلا إلى تحسن الحالة الصحية الخاصة بمحمد صلاح على الرغم من عدم ظهور أعراض الإصابة عليه حتى الوقت الحالي".