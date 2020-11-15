عمرو الجنايني: حققنا الأهم أمام توجو في غياب محمد صلاح

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن فوز الفراعنة على توجو، خطوة كبيرة في طريق التأهل لكأس الأمم الأفريقية.

وحصد منتخب مصر فوزه الأول مع مدربه حسام البدري، بتغلبه على ضيفه توجو بنتيجة (1-0)، أمس السبت، على ستاد الدولي القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية: "الفوز والحصول على النقاط الثلاث جاء وسط ظروف صعبة عاشها المنتخب، خاصة بعد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا وغيابه عن المباراة"..

وأتم رئيس اللجنة الخماسية: "الأهم هو تكرار الفوز والعودة من لومي بالنقاط الثلاث، والحفاظ على صدارة المجموعة السابعة، وأوجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين على أدائهم".

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 5 نقاط ليتقاسم الصدارة مع جزر القمر، بينما تراجعت كينيا للمركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم توجو بالمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويلعب منتخب مصر في ضيافة توجو، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة بالتصفيات، بينما يلعب منتخب جزر القمر ضد كينيا، غدا الأحد.