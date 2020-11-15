إنريكي: لو حصلنا على 4 ركلات جزاء لنفذها راموس

أعرب لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن استيائه من التعادل مع منتخب سويسرا بنتيجة (1-1)، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال إنريكي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "استحقينا الفوز اليوم، وأعتقد أن هذا واضح".

وعما قاله لراموس بعد إهداره ركلة الجزاء الثانية، أوضح: "يمكنكم أن تخبروني أنتم، فأنا لا أتذكر".

وأضاف: "مشاركة أوناي سيمون أساسيًا؟ لدي 3 حراس مرمى رائعون، وحتى لو كان لدي 4 أو 5 أثق بهم جميعًا".

وتابع مدرب لاروخا: "أنا سعيد بما أراه من الفريق، ومستمتع بهم، ومع هذا الفريق أذهب إلى نهاية العالم".

وأردف: "انتصار وحيد في آخر 5 مباريات؟ هذا لا يقلقني، وسأقوم بتحليل أعمق، وأنظر إلى أشياء أخرى".

وواصل: "سيكون الأمر غير عادل إذا انتقدنا راموس الآن، ولو حصلنا على ركلة جزاء ثالثة أو رابعة لكان نفذهم أيضًا، فنحن لدينا قائمة للمنفذين لهذه الركلات وراموس هو الأول، وكان سيُنفذ كل الركلات في المباراة".

واختتم إنريكي: "راموس سجل 25 ركلة جزاء على التوالي، ولن ننتقده الآن".