كلف محمد صبيح رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، الكابتن وليد ابراهيم معوض، منسقا عاما لمنطقة القاهرة لحين تشكيل مجلس ادارة المنطقة.
استقر الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح على تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للعموم للرجال بعد تطبيق الشروط اللازمة لاختيار أفضل العناصر لقيادة الفراعنة في البطولات المقبلة.
وقال محمد صبيح، إن الجهاز الفني لمنتخب العموم رجال يضم كل من الكابتن عبد الهادي عبد السلام، محمد فيكس، عزت الغطريفي.
وتابع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أنه تم تطبيق الشروط اللازمة لاختيار الجهاز الفني للمنتخب من خلال تحقيق المدربين نتائج متميزة في بطولات الجمهورية مع وجود أبطال في المراحل السنية المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الكيك بوكسينج يكلف وليد إبراهيم معوض منسقا عاما لمنطقة القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.