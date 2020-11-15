أخبار الرياضة .. كواليس حديث الشناوي والبدري .. حقيقة غضب طارق حامد.. آخر تطورات حالة صلاح الصحية.. وباتشيكو يصل القاهرة

يعرض "دوت الخليج"، أبرز ما جاء من أخبار محلية وإفريقية وعالمية على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن محمد الشناوي طالبه بغلق صوت الجماهير المسجل بسماعات ستاد القاهرة.

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية والصحية للوقاية من فيروس كورونا منذ انطلاق المعسكر الخاص بالفراعنة.

وصل البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادما من البرتغال على أن يقود المدرب تدريب الفريق اليوم الأحد.

أشاد ياسر الشنواني لاعب النادي المصري السابق، باللاعب رامز حفظ الله لاعب ميلوول الانجليزي.

نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان في التعاقد مع اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، لتدعيم صفوف الفريق في صفقة حرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم القادم.

خرج عمرو السولية ، لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي، من حسابات الفراعنة في رحلة توجو.

قال إيهاب أمين لاعب الأهلي والمنتخب الوطني لكرة السلة إن منتخب السلة يسعى لعودة مكانة مصر في القارة الإفريقية.

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن فوز الفراعنة على توجو، خطوة كبيرة في طريق التأهل لكأس الأمم الأفريقية.