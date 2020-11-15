مصدر بـ ليفربول لـ دوت الخليج: ندرس إرسال طائرة خاصة لمصر لعودة محمد صلاح

أكد مصدر بنادي ليفربول، أن مجلس إدارة الريدز يدرس إرسال طائرة خاصة إلى مصر خلال الساعات المقبلة، لاستعادة محمد صلاح نجم الفريق.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أول أمس، الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في معسكر، المنتخب الوطني، استعدادا لمواجهة توجو، التي أقيمت أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وأنتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وقال المصدر لـ "دوت الخليج": إن مجلس إدارة ليفربول يدرس إرسال طائرة خاصة إلى مصر خلال الساعات المقبلة، لاستعادة محمد صلاح، وذلك من أجل تجهيزه للعودة إلى الملعب بشكل أسرع".

ووفقا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن محمد صلاح سيغيب عن ليفربول في المباراتين المقبلتين أمام ليستر سيتي الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وأمام أتالانتا في الأسبوع ذاته، بالجولة الرابعة من دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع كالفيرت لاعب إيفرتون، وسون نجم توتنهام، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.