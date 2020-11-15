منتخب الكرة النسائية يختتم التجمع الثاني اليوم استعدادا لتصفيات أفريقيا والمونديال

يختتم اليوم الأحد منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان التجمع الثاني فى إطار الاستعداد للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا والمونديال.

ومن المقرر أن تقام اليوم الأحد مباراة ودية بين المنتخبين الأول والآنسات للوقوف على مستوى اللاعبات ومدى استيعابهن للتدريبات.

وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة النسائية، على حضور تدريبات منتخب مصر للكرة النسائية خلال تجمعه الثاني في المعسكر المفتوح للمنتخب الاول ومنتخب الآنسات تحت 20 سنة ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.

وقام الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان بمواصلة تنفيذ البرنامج التدريبي والتركيز على التحركات الدفاعية والهجومية والتمركز في الملعب.

وأكد أحمد رمضان أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقاء وتستمر حتى نهاية المعسكر المفتوح يوم 30 نوفمبر، وأن باب المنتخب مفتوح لأي لاعبة خلال الفترة الحالية حتى إعداد القوام الأساسي للمنتخبين.

وقال باسم خيرت مدرب حراس المرمي إن مستوى الحارسات مبشر على المدى الطويل، وأن أمامهن عمل شاق من أجل الوصول للمستوى المطلوب من خلال البرنامج التدريبي الموضوع.

وأضاف، أن المعسكر المفتوح يضم 12 حارسة، 6 حارسات للمنتخب الأول، ومثلهن لمنتخب الآنسات، وأن الفترة الحالية يتم تقييم المستوى من أجل اختيار 8 حارسات لتمثيل المنتخبين.