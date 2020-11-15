بعثة منتخب مصر تتوجه إلى توجو على متن طائرة خاصة

تغادر ظهر اليوم الأحد بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى توجو لخوض مباراة الجولة الرابعة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة لومى، ضمن تصفيات أمم إفريقيا فى الكاميرون ٢٠٢١.

ويغيب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن المباراة الثانية أمام توجو بعد إصابته بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحى.

وقرر مسئولو المنتخب السفر ظهر اليوم الأحد المقبل بدلا من الرابعة فجر نفس اليوم، كما كان مقررا على متن طائرة خاصة.

وكشف مسئولو المنتخب، أن تأخير السفر ليس له علاقة بإصابة محمد صلاح بفيروس كورونا فى الساعات الأخيرة.

وتطير بعثة الفراعنة الكبار إلى لومى اليوم الأحد ويرافقها الثنائى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة ونائبه الدكتور جمال محمد على.

يذكر أن منتخب مصر الأول نجح فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب توجو بهدف دون رد أحرزه محمود حمدى الونش من ضربة رأسية سكنت شباك الحارس التوجولى.

ويتصدر منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري المجموعة برصيد ٥ نقاط فيما يتذيل المنتخب التوجولى الترتيب برصيد نقطة وحيدة.