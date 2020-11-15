استعدادا للمشاركة فى دورة شمال إفريقيا بتونس.. منتخب الشباب يواجه نجوم المستقبل وديا غدا

يخوض عصر غد الاثنين منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين مباراة ودية أمام فريق نجوم المستقبل استعدادا للمشاركة في دورة تونس المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

ويواصل منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين تدريباته استعدادا للمشاركة ضمن منافسات دورة شمال افريقيا في تونس والمؤهلة لأمم افريقيا في موريتانيا ٢٠٢١.

كان أحمد عيد ظهير أيمن فريق الكرة بنادي الزمالك انتظم في تدريبات منتخب الشباب، تحت 20 عاما، تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفني.

وحصل المنتخب على راحة، اول الخميس الماضى واستأنف تدريباته، أول امس، الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل عصر غد الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

ودخل 27 لاعبا بقائمة شباب الفراعنة، معسكرا مغلقا، بداية من اليوم، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 الي 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.