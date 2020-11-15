بعد حصوله على إنذارين.. البدري يحسم بديل السولية في مواجهة منتخب توجو

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استبعاد عمرو السولية نجم الوسط من رحلة الفراعنة لمواجهة توجو خارج الديار الثلاثاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية.

وجاء استبعاد عمرو السولية من السفر مع الفراعنة إلى توجو عقب حصوله على البطاقة الصفراء خلال مواجهة توجو أمس فى الجولة الثالثة وتأكد غياب عن المباراة المقبلة ، وفضل الجهاز الفنى بقاءه بالقاهرة وعدم السفر مع المنتخب خاصة إنه خارج الحسابات الفنية .

ويعد عمرو السولية واحدا من اللاعبين المهمين لدى الجهاز الفنى لمنتخب مصر فى ظل الاعتماد عليه بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى للفراعنة نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها اللاعب .

واستقر الجهاز الفنى على الدفع بـ طارق حامد فى وسط الملعب بدلا من عمرو السولية بجوار محمد الننى خلال المواجهة المقبلة .

وكان منتخب مصر حقق فوزا مهما على حساب توجو بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس ، وسجل الهدف محمود حمدي الونش ، ليرتفع رصيد منتخب مصر إلى 5 نقاط محتلا بها المركز الأول فى المجموعة .