لحصوله على إنذارين.. عمرو السولية يغادر معسكر المنتخب

غادر عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، معسكر المنتخب الوطني، لغيابه عن مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأمم الأفريقية بالكاميرون، أمام توجو، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، بسبب إيقافه لحصوله على إنذارين.

ونال السولية الإنذار الثاني له في المباراة التي فاز فيها المنتخب الوطني على نظيره التوجولي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جرى ضمن مواجهات الجولة الثالثة، سجله محمود حمدي "الونش".

وتغادر بعثة المنتخب الوطني إلى توجو في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع منتخب جزر القمر.