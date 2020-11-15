صراع الصدارة يشعل قمة بلجيكا وإنجلترا بـ دوري الأمم الأوروبية.. الليلة

يستضيف منتخب بلجيكا نظيره الإنجليزي، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب الملك بودان، ضمن منافسات الجولة، الجولة الخامسة، من دور المجموعات، من دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى منتخب بليجكا في للثأر منتخب إنجلترا بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، وضمان التأهل رسميا إلى الدور المقبل.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز منتخب إنجلتراعلى بلجيكا بهدفين مقابل هدف.

في المقابل يطمح المنتخب الإنجليزي بقيادة نجمه هاري كين في تكرار تفوقه على الشياطين الحمر بانتزاع الثلاث نقاط، والارتقاء إلى الصدارة إلى الصدارة، حال تعثر الدنمارك أمام إيسلندا سوء بالتعادل أو الخسارة، في المباراة التي ستقام الليلة في نفس التوقيت أيضا.

ويتصدر منتخب بلجيكا جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأمم الأوروبية برصيد 9 نقاط، ويحل منتخب الدنمارك ثانيا بـ 7 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب إنجلترا صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب أيسلندا ترتيب المجموعة بدون نقاط.