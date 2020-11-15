جلسة بين الخطيب وموسيماني لحسم قائمة فريق الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة مع بيتسو موسيماني اليوم بهدف وضع التصور النهائي لقائمة الفريق للموسم الجديد بعد تقرير كامل من أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق.

ونجح أمير توفيق في ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون وبدر بانون من الرجاء البيضاء المغربي وأحمد عبدالقادر من براج التشيكي وانتهت بنسبة كبيرة صفقة ضم أحمد رمضان بيكهام من وادي دجلة بجانب عودة أكرم توفيق ومحمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر من الإعارات.

ووافق الجهاز الفني على إعارة شادي رضوان ومحمد فخري للبنك الأهلي وعمار حمدي للاتحاد السكندري ورحيل حسين السيد لطلائع الجيش وكريم يحيى للاتحاد السكندري وتجري حاليًا مفاوضات لإعارة اليو بادجي لزعيم الثغر ومحمد عبدالمنعم لسموحة أو وادي دجلة، واقترب أحمد ياسر ريان من الإعارة لسموحة ورحل محمود الجزار وباسم على إلى الجونة على سبيل الإعارة.

فيما اقترب المارد الأحمر من التوصل لاتفاق نهائي لضم صانع ألعاب صن داونز الجنوب أفريقي جاستون سيرينو إلى صفوف الفريق مع خروج بادجي إلى الاتحاد معارًا ورحيل جيرالدو سواء بنظام البيع النهائي أو التوصل إلى تسويه معه.