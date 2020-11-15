طاهر محمد طاهر يخضع لأشعة سونار بالأهلي

يخضع طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لأشعة «سونار» اليوم للاطمئنان على الإصابة التي أبعدته من معسكر المنتخب الوطني مؤخرا.

ويجرى طاهر أشعة «سونار» على العضلة الأمامية للوقوف على حجم الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات.

وتقرر أن ينتظم «طاهر» في مران الأهلي بداية غدا وفقا للتنسيق الذي جرى بين اللاعب والمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ بعد اجتماعه بهما أمس.

وحرص طاهر على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ للاجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي.

وأبدى طاهر محمد طاهر، سعادته بالوجود في ملعب التتش بالجزيرة لأول مرة بين زملائه بالفريق.

وأضاف: «شعور كبير بالفخر انتابني مع دخولي ملعب التتش والوجود في أكبر نادٍ في مصر وقارة إفريقيا وبطل القرن، مما جعلني في قمة السعادة والحماس للتجربة التي أخوضها مع الفريق من بداية الموسم».

وأشار طاهر إلى أنه كان يتمنى وجوده مع الفريق في المباريات القادمة لكأس مصر، ولكن عدم قيده في القائمة لن يسمح له بالمشاركة.

وقال: «تركيزي الآن في إثبات نفسي سريعًا مع الفريق والمنافسة مع زملائي، بما يخدم أهداف النادي، وتحقيق البطولات التي يسعى إليها لإسعاد جماهير النادي العظيمة في كل مكان».

وأكد طاهر أمنيته بالتوفيق لزملائه في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري، وأن تكون البطولة تتويجًا لموسم شاق بذل خلاله الجميع جهدًا كبيرًا.

وأضاف طاهر: «سأرتدي القميص رقم 27، وهو نفس اليوم الذي تقام فيه مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية الشهر الجاري، وأتمنى أن يكون الرقم فأل خير عليَّ وعلى الفريق، وأن يكون كل زملائى الذين يشاركون في أفضل حالاتهم لحصد اللقب».

