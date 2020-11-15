يتمسك بالرحيل إلى بيراميدز.. أحمد الشيخ يواصل إثارة الأزمات بالأهلي

وترفض إدارة الأهلي حتى الآن فكرة التعاون مع بيراميدز في أي شيء بسبب ما يقوم به ممدوح عيد، المدير التنفيذي للفريق السماوي، الذي يترصد كل الصفقات الحمراء ويصر على التفاوض مع لاعبي فريق الأهلي، وآخرها التفاوض مع محمد شريف وناصر ماهر وعمار حمدي رغم معرفة الجميع بأنهم مرتبطون بعقود طويلة وممتدة لسنوات مع القلعة الحمراء.
وأبدى مصدر مسئول بالأهلي اندهاشه من صمت الجميع على اعترافات اللاعبين أنفسهم بوجود تفاوض حدث معهم من قبل بيراميدز رغم ارتباطهم بعقود ممتدة، وهو ما يؤكد تعمد مسئولي الفريق السماوي إعاقة استقرار الفريق الأحمر.
ورغم أن محمد فاروق، جناح بيراميدز، وافق على العودة للأهلي مقابل ذهاب أحمد الشيخ إلى بيراميدز، لكن الحقيقة أن محمود الخطيب، رئيس النادي، يتحفظ في الأساس على التعامل مع الإدارة الحالية لبيراميدز في ظل ما تقوم به من أمور موجهة في الأساس للأهلي.
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