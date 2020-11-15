موسيمانى كلمة السر.. شوبير يعلن اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز في صفقة تبادلية

أكد الإعلامي أحمد شوبير، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن الأهلي وبيراميدز في طريقهما لإبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية من خلال انتقال أحمد الشيخ إلى بيراميدز وعودة محمد فاروق للقلعة الحمراء.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "إن الصفقة ستتم دون حصول أي فريق على مقابل مادي، وهناك رغبة قوية من جانب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في ضم محمد فاروق للأهلي، ونقل ذلك للإدارة الحمراء بعد متابعته لمباريات لبيراميدز مؤخرا".
وأضاف "أحمد الشيخ أيضا يفضل خطوة البقاء في الدوري المصري، رغم أنباء وصول عرض تركي للحصول على خدماته".
وكان الأهلى أعلن تعاقده مع عدد من الصفقات وعلى رأسها طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بانون بالإضافة إلى استعادة عدد من اللاعبين المعارين وهم صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد شريف وأكرم توفيق .
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