مروان محسن ليس الأخير.. القبض على نجوم الأهلي والزمالك بسبب حوادث السيارات

شهدت السنوات الأخيرة العديد من أزمات لاعبي الكرة المصرية ودخولهم أقسام الشرطة وساحات المحاكم وإلقاء القبض عليهم بعد ارتكابهم جرائم حوادث تصادم ودهس لمواطنين.

وألقت قوات الشرطة التابعة لقسم الجيزة خلال الساعات الماضية القبض على مروان محسن، مهاجم النادى الأهلي، بعد قيامه بصدم موظف أمام كلية الفنون التطبيقية وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق وتم إخلاء سبيله.

"دوت الخليج" يسلط الضوء على نجوم قطبي الكرة المصرية دخلوا إلى ساحات القضاء وأقسام الشرطة فى حوادث السيارات ودهس المواطنين.

رضا عبد العال

تعرض رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إلى السجن بتهمة القتل الخطأ بعد دهس مواطن بسيارته، قبل أن تقرر المحكمة دفع اللاعب تعويضًا لأسرة المواطن وإطلاق سراحه.

بشير التابعي

يعتبر بشير التابعى، لاعب الزمالك السابق، من أشهر اللاعبين الذين زاروا المحاكم وأقسام الشرطة، حيث تم اتهامه من قبل فى قضية قتل خطأ، بعدما صدم شابا بسيارته أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع الخامس، وأمرت النيابة وقتها بإخلاء سبيله، بعدما وجهت له تهمة القتل الخطأ.

صالح جمعة

ألقت الشرطة القبض على صالح جمعة، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، بعد حادث سيارة في حي الزمالك بالقاهرة تسبب في تهشم سيارتين، حيث تم التحفظ على اللاعب في قسم قصر النيل من أجل تفريغ الكاميرات والاستماع لأقواله.

لم تكن واقعة اليوم هي الأولى لصالح جمعة، بل تم القبض على اللاعب بتهمة دهس شاب بسيارته في منطقة الجيزة.

عمرو سماكة

لاعبالأهلي والترسانة السابق تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع دفع تعويض لأسرة مواطن قام بدهسه بسيارته والتسبب في إصابات بالغة له.

شادى رضوان

أصدرت محكمة مدينة نصر الجزئية حكما يقضى بالحبس ضد لاعب النادى الأهلي شادي رضوان لمدة عام وكفالة ألف جنيه فى قضية قتل خطأ لسيدة تدعى "س. م"، بالمعاش، فى القضية رقم ٢٥٩١٢ لسنة ٢٠٢٠.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم ١١ يوليو الماضى، حيث قام لاعب النادى الأهلى بدهس السيدة المتوفاة أمام طيبة مول بمدينة نصر بسيارته الخاصة.

ولاذ شادى رضوان بالفرار من مكان الحادث، لكن أهالي المنطقة تمكنوا من الإمساك به والتوجه إلى قسم شرطة مدينة نصر أول وتم فتح محضر وأخذ أقوال لاعب النادى الأهلى.

وذكر تقرير الطب الشرعي أن السيدة الراحلة تعرضت للدهس فى منطقة اليد والقدمين وكسر فى الجمجمة وتوفيت لدى وصولها إلى مستشفى مدينة نصر لجراحات اليوم الواحد.

مروان محسن

أجرت مباحث الجيزة التحريات فى واقعة اتهام مروان محسن، لاعب النادى الأهلى، بالتسبب فى إصابة موظف، نتيجة الاصطدام به بواسطة سيارة يقودها فى الجيزة.

وتم التحفظ على اللاعب، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع ثروت، التابع لدائرة قسم شرطة الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء قيادة مروان محسن، لاعب النادى الأهلى لسيارته، اصطدم بموظف يقود دراجة، مما أسفر عن إصابته بعدة جروح وكدمات.

وتم ضبط لاعب النادى الأهلى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.