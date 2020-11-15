إهمال وغضب عارم.. ليفربول يكشف لـ «دوت الخليج» رد فعل كلوب بعد إصابة محمد صلاح بـ كورونا

كشف مصدر بنادي ليفربول رد فعل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، بعد إصابة النجم المصري محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أول أمس، الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في معسكر، المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة توجو، التي أقيمت أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وأنتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وقال المصدر لـ " دوت الخليج": "كلوب غاضب بشدة من محمد صلاح لأنه لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه، لكنه في نفس الوقت حزين على اللاعب".

ووفقا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن محمد صلاح سيغيب عن ليفربول في المباراتين المقبلتين أمام ليستر سيتي الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وأمام أتالانتا في الأسبوع ذاته، بالجولة الرابعة من دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع كالفيرت لاعب إيفرتون، وسون نجم توتنهام، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.