أول ظهور لمهاجم الأهلي مروان محسن عقب حادث السيارة

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم.
شهدت المحاضرة الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم.
وشهد المران مشاركة طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الوافد الجديد من المقاولون العرب وأدى بعض التدريبات التأهيلية.
كما شهد المران مشاركة مروان محسن بعد إنتهاء الأزمة العابرة نتيجة صدامه لمواطنه بسيارته الخاصة.
وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للتحديات المحلية المتبقية في كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ٨، ونهائي دوري الأبطال الإفريقي أمام الزمالك المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
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