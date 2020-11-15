استمرار غياب محمد صلاح.. نتيجة مسحات كورونا لمنتخب مصر قبل السفر لـ توجو

أعلن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو ، والتي فاز بها المنتخب بهدف نظيف خلال منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بالكاميرون. وخضع جميع أفراد البعثة إلي مسحة جديدة داخل استاد القاهرة، بخلاف البرتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان علي سلامة الجميع.

وتأكد استمرار غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول بسبب إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الصحى خلال الفترة الحالية. وتأكد استمرار غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول بسبب إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الصحى خلال الفترة الحالية. وكان منتخب مصر حقق فوزا مهما على حساب توجو بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس، وسجل الهدف محمود حمدي الونش، ليرتفع رصيد منتخب مصر إلى 5 نقاط محتلا بها المركز الأول فى المجموعة.

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