موسيماني يطمئن على إصابة محمود وحيد

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على الاطمئنان على حالة محمود وحيد، لاعب الفريق خلال تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بثقل في العضلة الخلفية.
وعقد موسيماني جلسة سريعة مع اللاعب في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي.
يذكر أن محمود وحيد استكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي بخوض تدريبات بدنية في «الجيم»، قبل استكمال تدريباته بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الصباحي.
وانتظم صالح جمعة، ومحمود كهربا، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأحد.
وكان الثنائي قد حصلا على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران الفريق أمس.
وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة جلسة مطولة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق خلال مران الفريق صباح اليوم الأحد.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الإدارية المتعلقة بالتحضير للمرحلة المقبلة.
وواصل الفريق تدريباته اليوم؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات مسابقة كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة في دور الـ8، بالإضافة إلى مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم 27 نوفمبر الجاري.
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