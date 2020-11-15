ذا صن تكشف خطة ريال مدريد لخطف مبابي في الميركاتو الصيفي

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن إدارة ريال مدريد تنوي تقديم عرضا إلى باريس سان جيرمان بـ 161 مليون يورو، لضم كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن إدارة ريال مدريد تنتظر رفض مبابي جميع محاولات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، لكي تتقدم بالعرض.
وتابعت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد وفرت مبالغ كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل ضم مبابي، حيث حصلت على 63 مليون جنيه إسترليني من بيع أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان وريجليون إلى توتنهام، كما وفرت 33 مليون يورو من الرواتب بإعارة جاريث بيل إلى السبيرز وخاميس رودريجيز إلى إيفرتون.
يذكر أن عقد كيليان مبابي ينتهي مع نادي باريس سان جيرمان في صيف 2022.
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