رسميا.. إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الخارجي للركبة

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، إصابة محمد هاني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، وتخلفه عن السفر مع بعثة منتخب مصر لتوجو.
وكان محمد هاني غادر معسكر المنتخب الوطني، بعد إصابته في الركبة، خلال مشاركته في فوز المنتخب الوطني بهدف على حساب توجو أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.
وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وتخلفه عن السفر مع بعثة منتخب مصر لتوجو".
وتغادر بعثة المنتخب الوطني إلى توجو اليوم الأحد بدون أيضا الثنائي محمد صلاح الذي يخضع للعزل بسبب إصابته بفيروس كورونا، وعمرو السولية للإيقاف.
ويتصدر منتخب مصر، مجموعته برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع منتخب جزر القمر.
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