محمود فايز يحتفل بعيد زواجه الـ 15 عبر تويتر

نشر محمود فايز، مساعد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، صورا جديدة له عبر موقعه الشخصي للتواصل الاجتماعي "تويتر".

يظهر محمود فايز في الصور مع زوجته في عدد من اللقطات باماكن مختلفة، للاحتفال بذكري زواجهم الخامسة عشر.

وعلق محمود فايز علي الصور قائلا "عيد زواج سعيد، 15 سنة و مكملين، بحبك حياتي".

ونالت الصور الكثير من الإعجاب من قبل المتابعين، وجاءت تعليقاتهم كالتالي :

كل سنة و انتوا طيبين - حبيبي يا محللنا الجميل المتألق – ربنا يحفظكم و يسعدكم و يخليكم لبعض