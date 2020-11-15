نشر محمود فايز، مساعد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، صورا جديدة له عبر موقعه الشخصي للتواصل الاجتماعي "تويتر".
يظهر محمود فايز في الصور مع زوجته في عدد من اللقطات باماكن مختلفة، للاحتفال بذكري زواجهم الخامسة عشر.
وعلق محمود فايز علي الصور قائلا "عيد زواج سعيد، 15 سنة و مكملين، بحبك حياتي".
ونالت الصور الكثير من الإعجاب من قبل المتابعين، وجاءت تعليقاتهم كالتالي :
كل سنة و انتوا طيبين - حبيبي يا محللنا الجميل المتألق – ربنا يحفظكم و يسعدكم و يخليكم لبعض
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود فايز يحتفل بعيد زواجه الـ 15 عبر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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