صالح جمعة ومحمود كهربا ينتظمان في مران الأهلي

انتظم صالح جمعة، ومحمود كهربا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأحد.

وكان الثنائي قد حصلا على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران الفريق أمس.

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة جلسة مطولة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق خلال مران الفريق صباح اليوم الأحد.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الإدارية المتعلقة بالتحضير للمرحلة المقبلة.

وواصل الفريق تدريباته اليوم؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات مسابقة كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة في دور الـ8، بالإضافة إلى مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.