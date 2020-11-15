سجل 27 هدفا بموسم.. سيراميكا كليوباترا يعلن عن ثامن صفقاته

وكتب النادي في بيان رسمي: "واصلت إدارة سيراميكا كليوباترا سلسلة التعاقدات الجديدة، وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدد من اللاعبين المميزين وفق الخطة الاستثمارية والتسويقية للنادي في الفترة المقبلة". وأضاف: "تعاقد النادي مع أحمد أمين أوفا مهاجم فريق الشرقية للدخان وصاحب الـ 27 هدفا مع فريقه الموسم الماضي، والذي نال إعجاب هيثم شعبان المدير الفني للفريق، حيث كان اللاعب محط اهتمام عدد من أندية الدوري الممتاز، قبل أن يوقع لنادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي". ومن المنتظر أن ينضم أوفا صاحب ال 23 عاما إلى معسكر الفريق الذي ينطلق اليوم في الإسماعيلية، والذي يستمر لمدة أسبوعين، على أن تتخلله عدد من المباريات.

وكان سيراميكا قد نجح في ضم كل من محمد ابراهيم وأحمد محسن ومحمد مسعد ومحمد توني، من صفوف مصر المقاصة، وكذلك عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة، بالإضافة إلى رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز.

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