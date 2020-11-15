أول رد فعل للأهلي بعد إصابة محمد هاني في المنتخب

يخضع محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الركبة الذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة منتخبنا الوطني أمام توجو أمس.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن اللاعب سيتواجد بعد غدا الثلاثاء في الأهلي من أجل الخضوع لفحص طبي على أن يحدد الجهاز الطبي للفريق موعد عودته للتدريبات.

وخاض فريق الأهلي مران أشتمل علي بعض الفقرات الترفيهية في مران اليوم الصباحي، وذلك وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني خلال المرحلة الحالية.

وقاد الجهاز المعاون اللاعبين في بعض الوحدات التدريبية الترفيهية خلال مران الفريق صباح اليوم.

وقرر الجهاز الفنيمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الاثنين ، علي أن يعود الفريق لتدريباته بعد غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم٢٧ نوفمبر الجاري.