موعد انتظام بدر بانون في مران الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الجديد، سينتظم في مران الفريق الأسبوع المقبل.

وأعلن الأهلي تعاقده رسميًا مع بدر بانون، المدافع السابق لفريق الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة.

وكان «بانون» أعرب عن فخره وسعادته بالانضمام لصفوف الأهلي، مؤكدا أنه يسعى للتويج بجميع البطولات المحلية والقارية مع الفريق.

وقال بانون إنه سيقاتل مع زملائه في الفريق لكتابة تاريخ كروى جديد داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه يتطلع لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهير نادي القرن في كل مكان، والمساهمة في زيادة حصيلة النادي من الألقاب.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على الاطمئنان على حالة محمود وحيد، لاعب الفريق، خلال تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بثقل في العضلة الخلفية.

وعقد موسيماني جلسة سريعة مع اللاعب في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي.

يذكر أن محمود وحيد استكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي بخوض تدريبات بدنية في «الجيم»، قبل استكمال تدريباته بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الصباحي.