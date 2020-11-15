هل يغيب عن مواجهة الزمالك.. تفاصيل إصابة محمد هانى نجم الأهلى مع منتخب مصر

ويعانى محمد هانى من جزع بسيط فى الرباط الخارجى للركبة بعد اصطدامه مع أحد لاعبي توجو خلال مباراة أمس والتى فاز بها الفراعنة بهدف دون رد.
ويعد الجزع الذى تعرض له محمد هانى من الدرجة الأولى وليس قويا ولكن الجهاز الفنى لمنتخب مصر فضل استبعاد اللاعب من مواجهة توجو المقبلة حتى لا تتفاقم الإصابة.
وقام الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا بالتواصل مع خالد محمود طبيب الأهلى وأبلغه بالحالة الصحية للاعب وتفاصيل إصابته.وتلقى الجهاز الفنى للأهلى إصابة محمد هانى بصدمة كبيرة خاصة وأن الفريق الأحمر مقبل على مواجهة من العيار الثقيل أمام الزمالك والمقرر إقامتها 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يخضع محمد هانى إلى برنامج تأهيلى قوى خلال الفترة المقبلة لتجهيزه ومشاركته فى نهائى إفريقيا وتبدو فرصه فى اللحاق بالمباراة جيدة خاصة وأن الجزع فى الرباط الخارجى بركبته من الدرجة الأولى.
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