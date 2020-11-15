مدرب إسبانيمور الإنجليزي يوجه نصيحة لـ محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

وجه المصري إبراهيم هلهول المدير الفني لفريق إسبانيمور الإنجليزي نصيحة لـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أول أمس، الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في معسكر، المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة توجو، التي أقيمت أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وأنتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وقال إبراهيم هلهول في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": صلاح من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، وهو لم يخطئ بحضور حفل زفاف شقيقه، وبالتأكيد لا أحد يريد أن يصاب بفيروس كورونا".

وأضاف:" جماهير ليفربول كانت قلقلة للغاية من انضمام اللاعبين إلى منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، بسبب فيروس كورونا".

وتابع:" الإصابة بفيروس كورونا لم تعد أمرا خطيرا، كريستيانو وساديو ماني أصيبا بالفيروس، وعادوا إلى الملاعب بشكل طبيعي وتألقوا مع أنديتهم".

وقال:" إن نصيحتي لـ محمد صلاح أن تزيد هذه الإصابة من إصراره، وأن يستمر في المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، ويواصل تألقه في الملاعب الإنجليزية.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع كالفيرت لاعب إيفرتون، وسون نجم توتنهام، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.