اتحاد الكرة يطالب الكاف بالعدالة التحكيمية

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤكد خلاله تقديره لما يقوم به الاتحاد القاري من جهود للارتقاء بالكرة والمسابقات الأفريقية.

وعبر مسئولو الاتحاد المصري عن تخوفهم من أن تؤثر بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبي في بعض المباريات على الجهد الذي يبذله الكاف لصالح المنظومة.

وأشار إلى أن غياب العدالة التحكيمية في مباراة المنتخب الوطني أمس أمام توجو ضمن تصفيات المجموعة الثالثة للأمم الأفريقية.

وأوضح الاتحاد المصري في خطابه إلى أن ذلك ريما يكون مرجعه عدم الأخذ بتقنية VAR في هذه المرحلة من المنافسات، وهو ما يشعر معه بقلق من مصير المباريات التي تقام للمنتخب الوطني خارج أرضه، في ظل تعرضه لعدم توفيق تحكيمي في المباريات التي تقام على أرضه.

وكان الاتحاد المصري قد استند إلى شريط المباراة الذي تؤكد لقطاته أحقية المنتخب في ضربتي جزاء خلال لقاء الأمس أمام توجو ضربتي جزاء في الدقيقتين ٥٦ و ٩٠ من عمر المباراة.