الأزمات تتجدد.. أندية القسم الثاني تطالب الجبلاية بتأجيل موعد الدوري

تجددت الأزمات بين أندية القسم الثاني واللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة قبل انطلاق ضربة البداية للموسم الجديد في ٢٥ نوفمبر الجاري.

وطالبت أندية القسم الثانى بضرورة تأجيل ضربة البداية وانطلاق المسابقة المحلية وترحيلها إلى ما بعد بدء منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واستند مسؤولو أندية الدرجة الثانية إلى أن المسابقة المحلية سوف تتعرض للإيقاف فى شهر رمضان المعظم على أن يتم استكمالها عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وتساءل مسؤولو أندية القسم الثاني عن أسباب استعجال مسؤولي الجبلاية في انطلاق المسابقة المحلية وبدء منافساتها قبل مباريات الدورى الممتاز.

وينتظر مسؤولو أندية الدرجة الثانية عودة الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية من توجو بعد انتهاء المنتخب الوطني من المباراة الثانية فى تصفيات امم افريقيا فى الكاميرون ٢٠٢١ المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء فى العاصمة التوجولية لومى.

ويسعى مسؤولو أندية المظاليم إلى إقناع أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة بتأجيل انطلاق ضربة البداية للمسابقة المحلية إلى ما بعد البدء في منافسات الدورى الممتاز.