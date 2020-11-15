الثلاثي الدولي.. تعرّف على موعد انتظام «المحترفين» في تدريبات الأهلي

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن موعد انتظام الثلاثي الدولي المحترف في تدريبات الأهلي وهم؛ التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج.
وقال عبد الحفيظ إن اللاعبين الثلاثة سينتظمون في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.
وأضاف أنه حرص على الاطمئنان على اللاعبين الثلاثة والتأكيد على موعد انتظامهم يوم 19 من الشهر الجاري.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم 27 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى مواجهة أبو قير للأسمدة في منافسات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.
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