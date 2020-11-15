الحارس الشخصي لـ محمد صلاح يروي كواليس إصابته بـ كورونا

نشر كريم عبده، الحارس الشخصي للنجم محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، والذي رافقه في فرح شقيقه، كواليس إصابة اللاعب بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب كريم عبده قائلا: "الكمامة مفارقتنيش انا و صلاح في الفرح، وكان كل لما يسلم علي حد قصاد الناس كلها كنت برش كحول علي ايده وايدي وبدلته".

وأكد كريم عبده أنه كان ملتزما هو ومحمد صلاح بارتدائهما للكمامة، وبكل الإجراءات الاحترازية.

وشدد كريم عبده على أنه بخير، ودعا لمحمد صلاح بالشفاء قائلا: "ربنا يشفي صلاح يارب ويبعد عنه كل شر وعين، وهو قدها إن شاء الله وهتعدي بسرعة بفضل ربنا، وقدر الله وما شاء فعل".

من جانبه كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تطورات حالة النجم محمد صلاح، مؤكدا أنه يجرى علاجه حاليا وفقا لبروتوكول العلاج المصري.

وقال حسني فى تصريحات له: "تلقيت مكالمة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمتابعة حالة صلاح وتقييم حالته، والتعليمات كانت واضحة من البداية بأن أتعامل معه كأنه مريض عادي، طلبت عمل أشعة مقطعية وتحليل دم كأي مريض يأتي لنا، وبالفعل توجهنا به لمستشفى دار الشفاء، والأشعة كانت سليمة، لكن كان هناك نقص بسيط في كرات الدم البيضاء، لذلك تشخيصنا كان أن الحالة بسيطة، وعلى هذا الأساس بدأنا في علاجه".

وغاب محمد صلاح عن صفوف الفراعنة الكبار أمام منتخب توجو، في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا، التي حسمها المنتخب بهدف سجله محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 من عمر المباراة.