الرياضة

حسام البدري يستقر على بديل محمد هانى فى مواجهة توجو

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استقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على الدفع بـ أحمد توفيق فى مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة توجو المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية بعد إصابة محمد هانى.
ويعانى محمد هانى من جزع بسيط فى الرباط الخارجى للركبة بعد اصطدامه مع أحد لاعبي توجو خلال مباراة أمس والتى فاز بها الفراعنة بهدف دون رد.

ويعد الجزع الذى تعرض له محمد هانى من الدرجة الأولى وليس قويا ولكن الجهاز الفنى لمنتخب مصر فضل استبعاد اللاعب من مواجهة توجو المقبلة حتى لا تتفاقم الإصابة.


ويري حسام البدرى أن أحمد توفيق قادر على القيام بمهام الظهير الأيمن فى مواجهة توجو خاصة وأن اللاعب يشارك مع فريقه بيراميدز فى الفترة الأخيرة بشكل مستمر فى هذا المركز.

كان منتخب مصر حقق فوزا مهما على حساب توجو بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس ، وسجل الهدف محمود حمدي الونش، ليرتفع رصيد منتخب مصر إلى 5 نقاط محتلا بها المركز الأول فى المجموعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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