حسام البدري يستقر على بديل محمد هانى فى مواجهة توجو

ويعد الجزع الذى تعرض له محمد هانى من الدرجة الأولى وليس قويا ولكن الجهاز الفنى لمنتخب مصر فضل استبعاد اللاعب من مواجهة توجو المقبلة حتى لا تتفاقم الإصابة.
ويري حسام البدرى أن أحمد توفيق قادر على القيام بمهام الظهير الأيمن فى مواجهة توجو خاصة وأن اللاعب يشارك مع فريقه بيراميدز فى الفترة الأخيرة بشكل مستمر فى هذا المركز.
كان منتخب مصر حقق فوزا مهما على حساب توجو بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس ، وسجل الهدف محمود حمدي الونش، ليرتفع رصيد منتخب مصر إلى 5 نقاط محتلا بها المركز الأول فى المجموعة.
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