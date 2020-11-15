حسام البدري يستقر على بديل محمد هانى فى مواجهة توجو

ويعانى محمد هانى من جزع بسيط فى الرباط الخارجى للركبة بعد اصطدامه مع أحد لاعبي توجو خلال مباراة أمس والتى فاز بها الفراعنة بهدف دون رد.

استقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على الدفع بـ أحمد توفيق فى مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة توجو المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية بعد إصابة محمد هانى.

ويعد الجزع الذى تعرض له محمد هانى من الدرجة الأولى وليس قويا ولكن الجهاز الفنى لمنتخب مصر فضل استبعاد اللاعب من مواجهة توجو المقبلة حتى لا تتفاقم الإصابة.



ويري حسام البدرى أن أحمد توفيق قادر على القيام بمهام الظهير الأيمن فى مواجهة توجو خاصة وأن اللاعب يشارك مع فريقه بيراميدز فى الفترة الأخيرة بشكل مستمر فى هذا المركز.