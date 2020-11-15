الشباب والرياضة تنظم يوما مفتوحا للتوظيف ببنى سويف

أطلقت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - الإدارة العامة للمشروعات) فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، والذى تنظمه الوزارة لأبناء محافظة بنى سويف اليوم الاحد بمركز شباب العبور، وبحضور نانيس الناقورى مدير عام المشروعات بالوزارة، وابراهيم الدهشان مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف.
واستقبل مركز شباب العبور بدءا من العاشرة صباحا، الشباب الراغبين فى التقدم لفرصة عمل، ضمن ٥٠٠ فرصة يقدمها الملتقي وتشمل (فنيين انتاج، فنيين وتجميع وصيانة، مهندسين صيانة، مهندسين انتاج، مهندسين جودة، عمال مخازن، عمال خدمات وانتاج)، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المشاركين في التنظيم والشباب المتوافد بالملتقى.
يأتى الملتقي في ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتكليفات اللواء إسماعيل الفار ، وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، لتعزيز دور الوزارة في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالقطاع الخاص، والمساهمة في مواجهة مشكلة البطالة، من خلال تنفيذ شراكات مع كافة القطاعات المعنية بتوفير فرص عمل للشباب.
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