حتي الآن.. ليفربول: لا عقوبات ضد محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أول أمس، الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في معسكر، المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة توجو، التي أقيمت أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.
وقال المصدر لـ "دوت الخليج": "إدارة ليفربول غاضبة من محمد صلاح بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه، لكن لن يتم إصدار أي عقوبة ضد اللاعب في الفترة الحالية مراعاة لحالته النفسية".
وتابع: "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن هذا الأمر، ولكن الإدارة قد تعاقبه ماليا دون الإعلان عن ذلك أو تكتفي بتوجيه تحذير له".
ووفقا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن محمد صلاح سيغيب عن ليفربول في المباراتين المقبلتين أمام ليستر سيتي الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وأمام أتالانتا في الأسبوع ذاته، بالجولة الرابعة من دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع كالفيرت لاعب إيفرتون، وسون نجم توتنهام، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.
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