حتي الآن.. ليفربول: لا عقوبات ضد محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

أكد مصدر بنادي ليفربول الإنجليزي، أن إدارة الريدز لن تفرض أي عقوبة ضد النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أول أمس، الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في معسكر، المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة توجو، التي أقيمت أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وقال المصدر لـ "دوت الخليج": "إدارة ليفربول غاضبة من محمد صلاح بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه، لكن لن يتم إصدار أي عقوبة ضد اللاعب في الفترة الحالية مراعاة لحالته النفسية".

وتابع: "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن هذا الأمر، ولكن الإدارة قد تعاقبه ماليا دون الإعلان عن ذلك أو تكتفي بتوجيه تحذير له".